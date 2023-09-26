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Главный тренер «Бруклина» представил обновлённую о Бене Симмонсе

Главный тренер «Бруклина» представил обновлённую о Бене Симмонсе
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Главный тренер «Бруклин Нетс» Жак Вон заявил, что разыгрывающий команды Бен Симмонс приступил к тренировкам пять на пять. Об этом сообщает обозреватель The Athletic Майк Воркунов в своих социальных сетях. Отмечается, что Симмонс будет готов к тренировочному лагерю команды.

Напомним, 27-летний баскетболист полностью пропустил сезон-2021/2022 из-за травмы спины. В минувшем сезоне он принял участие лишь в 42 играх, где в среднем набирал 6,9 очка, делал 6,3 подбора и 6,1 результативной передачи.

Бен Симмонс демонстрирует свои навыки во время тренировки:

Действующий контракт Симмонса рассчитан до конца сезона-2024/2025 ($ 40,33 млн). Летом 2025 года разыгрывающий станет неограниченно свободным агентом. В сезоне-2022/2023 Бен заработает $ 37,89 млн.

Контракт Симмонса:
157 игр за четыре года. Сколько Бен Симмонс зарабатывает за секунду, минуту и целый сезон
157 игр за четыре года. Сколько Бен Симмонс зарабатывает за секунду, минуту и целый сезон
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