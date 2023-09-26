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Эксперты назвали лучшего игрока НБА и оценили перспективы Виктора Вембаньямы в опросе ESPN

Издание ESPN устроило опрос группы из 15 экспертов, в которую вошли скауты, тренеры и руководители клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич назван лучшим игроком НБА прямо сейчас, а также, по мнению экспертов, является фаворитом в борьбе за звание самого ценного игрока предстоящего сезона.

Приводим результаты опроса:

Лучший игрок НБА прямо сейчас?

Никола Йокич: 13 голосов

Яннис Адетокунбо: 2 голоса

Кто станет лучшим игроком НБА через пять лет?

Лука Дончич: 6 голосов

Энтони Эдвардс: 3 голоса

Никола Йокич: 2 голоса

Виктор Вембаньяма: 2 голоса

Шей Гилджес-Александер: 1 голос

Джейсон Тейтум: 1 голос

Кто станет MVP в этом сезоне?

Никола Йокич: 9 голосов

Яннис Адетокунбо: 2 голоса

Джейсон Тейтум: 2 голоса

Девин Букер: 1 голос

Донован Митчелл: 1 голос

Кто станет лучшим новичком сезона-2023/24 (без учёта Виктора Вембаньямы)?

Скут Хендерсон: 11 голосов

Амен Томпсон: 3 голоса

Осар Томпсон: 1 голос

На каком уровне будет игра Виктора Вембаньямы через пять лет?

Матч звёзд: 10 голосов

Уровень MVP: 3 голоса.

Матч всех звёзд НБА: 2 голоса.