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Эксперты назвали лучшего игрока НБА и оценили перспективы Виктора Вембаньямы в опросе ESPN

Эксперты назвали лучшего игрока НБА и оценили перспективы Виктора Вембаньямы в опросе ESPN
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Издание ESPN устроило опрос группы из 15 экспертов, в которую вошли скауты, тренеры и руководители клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич назван лучшим игроком НБА прямо сейчас, а также, по мнению экспертов, является фаворитом в борьбе за звание самого ценного игрока предстоящего сезона.

Приводим результаты опроса:

Лучший игрок НБА прямо сейчас?
Никола Йокич: 13 голосов
Яннис Адетокунбо: 2 голоса

Кто станет лучшим игроком НБА через пять лет?
Лука Дончич: 6 голосов
Энтони Эдвардс: 3 голоса
Никола Йокич: 2 голоса
Виктор Вембаньяма: 2 голоса
Шей Гилджес-Александер: 1 голос
Джейсон Тейтум: 1 голос

Кто станет MVP в этом сезоне?
Никола Йокич: 9 голосов
Яннис Адетокунбо: 2 голоса
Джейсон Тейтум: 2 голоса
Девин Букер: 1 голос
Донован Митчелл: 1 голос

Кто станет лучшим новичком сезона-2023/24 (без учёта Виктора Вембаньямы)?
Скут Хендерсон: 11 голосов
Амен Томпсон: 3 голоса
Осар Томпсон: 1 голос

На каком уровне будет игра Виктора Вембаньямы через пять лет?
Матч звёзд: 10 голосов
Уровень MVP: 3 голоса.
Матч всех звёзд НБА: 2 голоса.

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