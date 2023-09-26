Эксперты назвали лучшего игрока НБА и оценили перспективы Виктора Вембаньямы в опросе ESPN

Издание ESPN устроило опрос группы из 15 экспертов, в которую вошли скауты, тренеры и руководители клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Звёздный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич назван лучшим игроком НБА прямо сейчас, а также, по мнению экспертов, является фаворитом в борьбе за звание самого ценного игрока предстоящего сезона.
Приводим результаты опроса:
Лучший игрок НБА прямо сейчас?
Никола Йокич: 13 голосов
Яннис Адетокунбо: 2 голоса
Кто станет лучшим игроком НБА через пять лет?
Лука Дончич: 6 голосов
Энтони Эдвардс: 3 голоса
Никола Йокич: 2 голоса
Виктор Вембаньяма: 2 голоса
Шей Гилджес-Александер: 1 голос
Джейсон Тейтум: 1 голос
Кто станет MVP в этом сезоне?
Никола Йокич: 9 голосов
Яннис Адетокунбо: 2 голоса
Джейсон Тейтум: 2 голоса
Девин Букер: 1 голос
Донован Митчелл: 1 голос
Кто станет лучшим новичком сезона-2023/24 (без учёта Виктора Вембаньямы)?
Скут Хендерсон: 11 голосов
Амен Томпсон: 3 голоса
Осар Томпсон: 1 голос
На каком уровне будет игра Виктора Вембаньямы через пять лет?
Матч звёзд: 10 голосов
Уровень MVP: 3 голоса.
Матч всех звёзд НБА: 2 голоса.
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