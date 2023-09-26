Джру Холидэй: не хочу играть ни за какую другую команду, хочу остаться в «Милуоки»

Разыгрывающий «Милуоки Бакс» Джру Холидэй заявил, что хочет завершить карьеру в нынешней команде.

«Нет, я пока не планирую завершать карьеру после окончания контракта в 2025 году. Хотел бы я остаться в «Милуоки»? С удовольствием. Мне кажется, ещё до того, как мы выиграли титул, я сказал, что эта команда в моём сердце на всю жизнь.

Я не хочу играть ни за какую другую команду. Я думаю, что у нашего состава и франшизы «Бакс» есть шанс продолжать делать великие дела, поэтому я хочу остаться в «Милуоки», — приводит слова Холидэя jsonline.com.

33-летний Холидей выступает в составе «Милуоки Бакс» с 2020 года. Вместе с командой он стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в 2021 году. Предстоящий сезон станет для него уже 15-м в НБА.