Генменеджер «Голден Стэйт» ответил на вопрос о продлении контрактов Керра и Томпсона

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Майк Данливи высказался о ситуации с истекающими в следующем году контрактами главного тренера Стива Керра и атакующего защитника Клэя Томпсона.
«Контракты Керра и Томпсона? С обеих сторон есть желание продлить контракт, и мы должны быть уверены, что эти ребята находятся в одной команде с «Голден Стэйт Уорриорз» и идут с нами вперёд.
По этим сделкам у нас нет никаких дедлайнов. Это не проблема, у нас нет от этих парней никаких секретов, мы все хотим одного и того же», — сказал Данливи на пресс-конференции.
В минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации 33-летний Томпсон принял участие в 13 матчах, набирая в среднем 18,5 очка, 4,2 подбора и 2,2 передачи при общем 38,8% реализации бросков с игры, трёхочковых — 36,8%.
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