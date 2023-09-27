Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Остин Ривз: Тейлор Свифт — потрясающая, но она не для меня, я слишком простой человек

Остин Ривз: Тейлор Свифт — потрясающая, но она не для меня, я слишком простой человек
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался о слухах о своём романе с известной американской певицей Тейлор Свифт.

«Я очень простой человек, который предпочитает оставаться таким во всех делах. Я имею в виду, что она безусловно потрясающая — и её музыка, и то, какую карьеру она построила. Её поклонники — буквально лучшие фанаты в мире. Но да, она не для меня. Я счастлив там, где я сейчас.

Связывалась ли команда Свифт с моими людьми после слуха о нашем свидании? Я не думаю, что было какое-либо общение. Её пребывание в Арканзасе, я полагаю, было довольно надуманным», — сказал Ривз в подкасте ESPN.

Ранее в СМИ появились слухи об отношениях Ривза и Свифт после того, как летом их якобы видели вместе в баре в штате Арканзас, откуда баскетболист родом.

Материалы по теме
Старший брат Ривза: завидую ли успеху Остина? Я надеру ему задницу в игре один на один
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android