Остин Ривз: Тейлор Свифт — потрясающая, но она не для меня, я слишком простой человек

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался о слухах о своём романе с известной американской певицей Тейлор Свифт.
«Я очень простой человек, который предпочитает оставаться таким во всех делах. Я имею в виду, что она безусловно потрясающая — и её музыка, и то, какую карьеру она построила. Её поклонники — буквально лучшие фанаты в мире. Но да, она не для меня. Я счастлив там, где я сейчас.
Связывалась ли команда Свифт с моими людьми после слуха о нашем свидании? Я не думаю, что было какое-либо общение. Её пребывание в Арканзасе, я полагаю, было довольно надуманным», — сказал Ривз в подкасте ESPN.
Ранее в СМИ появились слухи об отношениях Ривза и Свифт после того, как летом их якобы видели вместе в баре в штате Арканзас, откуда баскетболист родом.
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