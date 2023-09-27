Журналист: «Хит» ведут переговоры с другими клубами для улучшения своего обменного пакета

Североамериканский журналист Уэс Голдберг в своём последнем материале на Fansided рассказал о том, какие действия руководство «Майами Хит» предприняло для улучшения своего предложения по обмену звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда.

«Однако «Хит», как предполагается, ведут переговоры с другими командами, помимо «Портленда», для улучшения своего обменного пакета для «Трэйл Блэйзерс». В этих переговорах участвовали «Юта Джаз», «Бруклин Нетс», «Индиана Пэйсерс» и «Финикс Санз», — сказано в статье.

Лиллард помогает дочери забивать сверху:

Минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагают «Хит».

В прошлом сезоне разыгрывающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем за игру набирая 32,2 очка, совершая 4,8 подбора и отдавая 7,3 результативной передачи.