Журналист: «Хит» ведут переговоры с другими клубами для улучшения своего обменного пакета

Североамериканский журналист Уэс Голдберг в своём последнем материале на Fansided рассказал о том, какие действия руководство «Майами Хит» предприняло для улучшения своего предложения по обмену звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда.
«Однако «Хит», как предполагается, ведут переговоры с другими командами, помимо «Портленда», для улучшения своего обменного пакета для «Трэйл Блэйзерс». В этих переговорах участвовали «Юта Джаз», «Бруклин Нетс», «Индиана Пэйсерс» и «Финикс Санз», — сказано в статье.
Лиллард помогает дочери забивать сверху:
Минувшим летом Дэмьен Лиллард впервые в карьере запросил обмен из «Портленда». Предпочтительной командой для Дэмьена является «Майами». Флоридская команда пытается выменять игрока, но «Трэйл Блэйзерс» не устраивает то, что предлагают «Хит».
В прошлом сезоне разыгрывающий принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в среднем за игру набирая 32,2 очка, совершая 4,8 подбора и отдавая 7,3 результативной передачи.
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