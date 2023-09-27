Остин Ривз: было интересно представить, как наш дуэт с Виктором Вембаньямой сработал бы

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз рассказал о возможном переходе в «Сан-Антонио Спёрс» минувшим летом и совместной игре с французским центровым Виктором Вембаньямой, который был выбран на драфте НБА 2023 года под общим первым номером.

«Вы многое слышали по поводу моего возможного перехода в «Сан-Антонио» и совместной игре с Виктором Вембаньямой. Были различные слухи. Но было интересно представить, как наш дуэт с Виктором сработал бы», — заявил Ривз в подкасте инсайдера ESPN Зака Лоу.

Сотни фанатов приветствовали Остина Ривза на Филиппинах:

В текущее межсезонье 25-летний Ривз заключил с «Лейкерс» новый четырёхлетний контракт на общую сумму $ 56 млн. В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Остин Ривз набирал 13,0 очка, 3,0 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.