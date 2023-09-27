Купер Флэгг посетил именитый университет в Коннектикуте

Звёздный школьник Купер Флэгг находится в процессе принятия решения по выбору колледжа, где собирается провести сезон 2024/2025 перед тем, как вступить в лигу. Ради этих целей сегодня он посетил именитый университет в Коннектикуте, которые славятся своей баскетбольной командой «Хаскис», являющиеся действующими чемпионами NCAA.

Купер Флэгг Фото: Социальные сети SLAM HS Hoops

Флэгг занимает первое место среди школьников страны своего возраста. Эксперты полагают, что он является главным претендентом на первый пик драфта 2025 года. Игрок проводит свой последний сезон в старшей школе, после чего ему надо будет сыграть хотя бы один год на студенческом уровне. Самые топовые школы страны уже вовсю занимаются рекрутингом игрока. Среди возможных направлений называется Дьюк, Канзас и Коннектикут.