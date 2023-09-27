Мэджик Джонсон рассказал, владельцем какого клуба он хотел бы стать, помимо «Лейкерс»

Члена Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэджик Джонсон признался, что хотел бы однажды стать миноритарным владельцем «Нью-Йорк Никс». Отметим, что с 1994 по 2010 год Джонсон являлся миноритарным владельцем «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Это очень интересный и интригующий вопрос. «Никс» — единственная команда лиги, владельцем которой я хотел бы стать. Стоит учитывать отношение местных фанатов, которое мне по душе, мне нравится находиться на «Мэдисон Сквер Гарден» и смотреть, как играют «Никс».

Джордан и Джонсон вместе с семьями поют в итальянском ресторане:

Мне нравится находиться среди местных болельщиков… Если бы мне предложили однажды стать миноритарным владельцем команды, я бы определённо задумался и рассмотрел этот вариант», — приводит слова Джонсона ESPN US.