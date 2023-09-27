Ривз считает «Лейкерс» самой талантливой по составу командой в НБА
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз считает свою команду самой талантливой по составу в сезоне-2023/2024. Об этом сообщает NBA Buzz.
Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лейкерс» дошли до финала Западной конференции, где уступили «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.
Совсем недавно команда продлила контракт с Джарредом Вандербилтом. Форвард договорился о продлении контракта с клубом на четыре года на сумму $ 48 млн.
Состав команды на предстоящий сезон выглядит следующим образом:
Леброн Джеймс;
Энтони Дэвис;
Остин Ривз;
Руи Хатимура;
Кристиан Вуд;
Д'Анджело Расселл;
Гэйб Винсент;
Кэм Реддиш;
Джексон Хэйс;
Джарред Вандербилт;
Торин Принс;
Джейлен Худ-Шифино;
Макс Кристи.
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