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Ривз считает «Лейкерс» самой талантливой по составу командой в НБА

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз считает свою команду самой талантливой по составу в сезоне-2023/2024. Об этом сообщает NBA Buzz.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лейкерс» дошли до финала Западной конференции, где уступили «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.

Совсем недавно команда продлила контракт с Джарредом Вандербилтом. Форвард договорился о продлении контракта с клубом на четыре года на сумму $ 48 млн.

Состав команды на предстоящий сезон выглядит следующим образом:

Леброн Джеймс;

Энтони Дэвис;

Остин Ривз;

Руи Хатимура;

Кристиан Вуд;

Д'Анджело Расселл;

Гэйб Винсент;

Кэм Реддиш;

Джексон Хэйс;

Джарред Вандербилт;

Торин Принс;

Джейлен Худ-Шифино;

Макс Кристи.