Стефен Карри сыграл в гольф в Дубае

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри показал, как он играет в гольф в Дубае.

Стефен Карри играет в гольф в Дубае:

В минувшем сезоне его команда уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» во втором раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Стефен Карри является четырёхкратным чемпионом НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратным MVP лиги (2015, 2016) в составе «Голден Стэйт». Карри девять раз принимал участие в Матче звёзд НБА, неоднократно включался в сборные сезона. В составе сборной США Стефен выиграл чемпионат мира 2010 года в Турции и чемпионат мира 2014 года в Испании.