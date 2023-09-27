Стэнли Джонсон: Кармело Энтони не играл в баскетбол, он пытался отнять у меня волю

Лёгкий форвард Стэнли Джонсон, выступавший в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Сан-Антонио Спёрс», рассказал о своей первой игре с Кармело Энтони.

«Он просто уничтожил меня. Он не играл в баскетбол, он пытался отнять у меня волю. Это был первый матч, после которого я вернулся домой и у меня болели грудь, рёбра и руки», — рассказал Джонсон в подкасте Run Your Race.

В предыдущем сезоне Джонсон принял участие в 30 матчах НБА в составе «Сан-Антонио», набирая в среднем 5,8 очка, делая 3,2 подбора и 2,2 передачи.

Напомним, в конце мая 2023 года Энтони объявил о завершении профессиональной карьеры. В прошлом сезоне-2021/2022 39-летний форвард выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», который покинул прошлым летом и с тех пор пребывал в статусе свободного агента.

За время карьеры в НБА Кармело Энтони играл за такие клубы, как «Денвер Наггетс», «Нью-Йорк Никс», «Оклахома-Сити Тандер», «Хьюстон Рокетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Энтони также входит в топ-75 лучших игроков в истории организации.