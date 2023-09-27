Остин Ривз: трудно злиться на что-либо, зарабатывая $ 54 млн

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз дал комментарий по поводу зарплат в НБА.
«Трудно злиться на что-либо, зарабатывая $ 54 млн. Это намного больше денег, чем я когда-либо думал, что смогу заработать», — сказал Ривз в подкасте ESPN.
В текущее межсезонье 25-летний Ривз заключил с «Лейкерс» новый четырёхлетний контракт на общую сумму $ 54 млн. В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Остин Ривз набирал 13,0 очка, делал 3,0 подбора и 3,4 передачи в среднем за игру.
«Лос-Анджелес Лейкерс» в минувшем сезоне занял седьмое место в Западной конференции, приняв участие в плей-ин и дойдя до финала конференции, а там уступив «Денвер Наггетс» со счётом 0-4.
Ранее Ривз высказался о своём выступлении за национальную команду на минувшем чемпионате мира.
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