Остин Ривз: в плане бросков Энтони Дэвис сейчас очень хорош

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался по поводу партнёра по команде Энтони Дэвиса.
«Энтони Дэвис сейчас очень хорош в плане бросков. Это то, что я пытался заставить его делать больше, — бросать. Потому что если он это делает, а он может это делать, потому что в 2020 году он бросал очень хорошо, — его буквально невозможно опекать.
Я думаю, что в этом году он будет бросать намного лучше, и думаю, что у него будет больше попыток, чем он делал в прошлом.
Он совсем не эгоист. Он хочет побеждать. Поэтому те вечера, когда он набирал по 10 очков… Он не собирается уходить на скамейку запасных, препираясь по поводу количества владений и тому подобных вещей только потому, что кто-то другой добился успеха. Его это не волнует. Он просто хочет побеждать», — приводит слова Ривза Lakers News.
Пау Газоль посетил 3-й матч «Лейкерс» — «Денвер»:
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