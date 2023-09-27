Остин Ривз: в плане бросков Энтони Дэвис сейчас очень хорош

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался по поводу партнёра по команде Энтони Дэвиса.

«Энтони Дэвис сейчас очень хорош в плане бросков. Это то, что я пытался заставить его делать больше, — бросать. Потому что если он это делает, а он может это делать, потому что в 2020 году он бросал очень хорошо, — его буквально невозможно опекать.

Я думаю, что в этом году он будет бросать намного лучше, и думаю, что у него будет больше попыток, чем он делал в прошлом.

Он совсем не эгоист. Он хочет побеждать. Поэтому те вечера, когда он набирал по 10 очков… Он не собирается уходить на скамейку запасных, препираясь по поводу количества владений и тому подобных вещей только потому, что кто-то другой добился успеха. Его это не волнует. Он просто хочет побеждать», — приводит слова Ривза Lakers News.

Пау Газоль посетил 3-й матч «Лейкерс» — «Денвер»: