В НБА определили команду, которая наиболее успешно провела межсезонье-2023

ESPN опросил 15 скаутов, руководителей и тренеров НБА на различные темы, касающиеся межсезонья и предстоящей кампании-2023/2024. Среди тем, по которым проводился опрос, был вопрос о том, какая команда провела лучшее межсезонье с точки зрения кадровых перестановок.

На первом месте с четырьмя голосами оказался «Сан-Антонио Спёрс», что, вероятно, объясняется тем, что клубу посчастливилось выбрать Виктора Вембаньяму под первым номером на июньском драфте. Медиа и болельщики воспринимают француза как одного из самых перспективных игроков в истории НБА. Также игрок недавно подтвердил намерение сыграть за сборную Франции на Олимпиаде 2024 года в Париже.

«Бостон Селтикс» занял второе место в этой категории с тремя голосами, а «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Голден Стэйт Уорриорз» и «Милуоки Бакс» набрали по два голоса.