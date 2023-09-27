В НБА определили команду, которая наиболее успешно провела межсезонье-2023

ESPN опросил 15 скаутов, руководителей и тренеров НБА на различные темы, касающиеся межсезонья и предстоящей кампании-2023/2024. Среди тем, по которым проводился опрос, был вопрос о том, какая команда провела лучшее межсезонье с точки зрения кадровых перестановок.
На первом месте с четырьмя голосами оказался «Сан-Антонио Спёрс», что, вероятно, объясняется тем, что клубу посчастливилось выбрать Виктора Вембаньяму под первым номером на июньском драфте. Медиа и болельщики воспринимают француза как одного из самых перспективных игроков в истории НБА. Также игрок недавно подтвердил намерение сыграть за сборную Франции на Олимпиаде 2024 года в Париже.
«Бостон Селтикс» занял второе место в этой категории с тремя голосами, а «Лос-Анджелес Лейкерс» с «Голден Стэйт Уорриорз» и «Милуоки Бакс» набрали по два голоса.
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