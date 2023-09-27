Пол Джордж: каждый раз, когда выхожу на паркет, я должен доминировать и уничтожать
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Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж высказался о своём настрое на предстоящий сезон Национальной баскетбольной лиги.
«В НБА есть некоторые ребята, которые ничего ещё не добились, но при этом уже комментируют что-то в мой адрес в негативном ключе. Я буду бить по тем, по кому надо. Вы будете чувствовать меня. У меня такой подход: каждый раз, когда я выхожу на паркет, я должен доминировать и уничтожать», — приводит слова Джорджа Hoopshype.
Пол Джордж — восьмикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), входивший четыре раза в сборные лучших игроков по игре в защите. По итогам сезона-2018/2019 Джордж стал лидером по перехватам.
Мнение о Джордже и Леонарде:
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