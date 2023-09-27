Действующий MVP НБА Джоэл Эмбиид появился в тренировочном комплексе «Филадельфии»

Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс», действующий MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джоэл Эмбиид появился на базе команды. Соответствующие фотографии были опубликованы в социальных сетях.
Джоэл Эмбиид
Фото: Социальные сети «Филадельфии»
Джоэл Эмбиид
Фото: Социальные сети «Филадельфии»
Джоэл Эмбиид — шестикратный участник Матча всех звёзд. «Сиксерс» центрового в нынешнем межсезонье связаны со скандалом с участием звёздного разыгрывающего Джеймса Хардена, требующего обмен в другую команду из-за конфликта с Дэрилом Мори.
В минувшем розыгрыше плей-офф НБА Эмбиид принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 23,7 очка, делая 9,8 подбора и 2,8 блок-шота при 43,1% реализации бросков с игры, 17,9% — трёхочковых.
Ранее президент Французской федерации баскетбола Жан-Пьер Сьютат рассказал о том, будет ли Джоэл выступать за национальную команду Франции на предстоящих Олимпийских играх в 2024 году, которые пройдут в Париже.
- 27 сентября 2023
-
17:50
-
17:46
-
16:24
-
16:04
-
15:11
-
15:04
-
14:26
-
13:04
-
11:43
-
11:17
-
11:07
-
10:35
-
10:10
-
10:01
-
09:54
-
09:49
-
09:00
-
08:32
-
08:22
-
07:57
-
07:55
-
06:21
-
05:29
-
04:21
-
04:03
-
03:55
-
02:12
-
01:34
-
00:55
-
00:28
- 26 сентября 2023
-
23:43
-
23:31
-
22:55
-
22:25
-
22:11