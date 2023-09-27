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Действующий MVP НБА Джоэл Эмбиид появился в тренировочном комплексе «Филадельфии»

Действующий MVP НБА Джоэл Эмбиид появился в тренировочном комплексе «Филадельфии»
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Звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс», действующий MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джоэл Эмбиид появился на базе команды. Соответствующие фотографии были опубликованы в социальных сетях.

Джоэл Эмбиид

Джоэл Эмбиид

Фото: Социальные сети «Филадельфии»

Джоэл Эмбиид

Джоэл Эмбиид

Фото: Социальные сети «Филадельфии»

Джоэл Эмбиид — шестикратный участник Матча всех звёзд. «Сиксерс» центрового в нынешнем межсезонье связаны со скандалом с участием звёздного разыгрывающего Джеймса Хардена, требующего обмен в другую команду из-за конфликта с Дэрилом Мори.

В минувшем розыгрыше плей-офф НБА Эмбиид принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 23,7 очка, делая 9,8 подбора и 2,8 блок-шота при 43,1% реализации бросков с игры, 17,9% — трёхочковых.

Ранее президент Французской федерации баскетбола Жан-Пьер Сьютат рассказал о том, будет ли Джоэл выступать за национальную команду Франции на предстоящих Олимпийских играх в 2024 году, которые пройдут в Париже.

Эмбиид — в сборной Франции?
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