Журналист Sportsnet: в НБА растёт общее мнение, что Дэмьен Лиллард перейдёт в «Майами»
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Обозреватель Sportsnet Майкл Гранж сообщил, что звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард всё-таки перейдёт в «Майами Хит».
«Не знаю, насколько это важно, но в лиге растёт общее мнение, что «Майами Хит» действительно станет тем местом, куда перейдёт Дэйм. Посмотрим», — написал Гранж на своей странице в «Твиттере».
33-летний Лиллард выступает в составе «Портленд Трэйл Блэйзерс» на протяжении всей своей карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации.
Ранее стало известно, что летом Дэмьен Лиллард впервые запросил у руководства клуба обмен. В своём запросе Лиллард указал «Майами Хит» в качестве желаемой команды. «Трэйл Блэйзерс» и «Хит» неоднократно пытались договориться об обмене, но так и не смогли прийти к соглашению.
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