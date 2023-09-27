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Демар Дерозан обратился к болельщикам, требующим незамедлительной перестройки в «Чикаго»

Демар Дерозан обратился к болельщикам, требующим незамедлительной перестройки в «Чикаго»
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Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Чикаго Буллз» Демар Дерозан прокомментировал мнение о том, что клубу необходимо уйти в перестройку из-за большого количества травмированных игроков.

«Я думаю, многие люди, настаивающие на незамедлительной перестройке, на самом деле вообще не понимают, как устроен баскетбол. Вы можете предполагать, что это правильный ответ или маршрут. Но невозможно сказать, как долго этот маршрут продлится», — приводит слова Дерозана Sportskeeda.

Действующий контракт 34-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2023/2024 ($ 28,6 млн). Следующим летом Дерозан станет неограниченно свободным агентом. Форвард выступает за «Чикаго» с 2021 года.

В минувшем регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Демар принял участие в 74 матчах, набирая в среднем 24,5 очка, 5,1 передачи и 4,6 подбора при 50,4% реализации бросков с игры, 32,4% — трёхочковых.

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