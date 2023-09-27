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«Чёртово ограбление прямо на шоссе». Звезда НБА Джимми Батлер возмутился ценой на бензин

«Чёртово ограбление прямо на шоссе». Звезда НБА Джимми Батлер возмутился ценой на бензин
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Звёздный лёгкий форвард, лидер «Майами Хит» Джимми Батлер выразил недовольство ценой на бензин. В Сети появилось видео, на котором баскетболист жалуется на высокие цены на бензин во время заправки своего автомобился Bugatti Chiron Pur Sport.

Джимми Батлер возмутился ценами на бензин:

«Это чёртово ограбление прямо на шоссе. Я хочу вернуть часть бензина обратно. Как вы думаете, если бы я пришёл туда и сказал им, что залил не тот бензин, они вернули бы мне деньги? Это безумие. Я перехожу на электрокар. Можете ли вы поверить, что заправить Bugatti стоит 145 долларов? Это безумие. Неслыханно, чувак», — сказал Батлер.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами» пробился в плей-офф с восьмым номером посева, но стал победителем Восточной конференции и дошёл до финала турнира, где уступил в серии «Денвер Наггетс» — 1-4.

Джимми Батлер в среднем набирал 24 очка, совершал шесть подборов и отдавал 5,5 передачи в минувшем регулярном сезоне. В плей-офф Батлер принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 26,8 очка, делая 6,3 подбора и 5,9 передачи.

Батлер — в списке:
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