Скип Бэйлесс рассказал, в чём Леброну Джеймсу нет равных

Известный аналитик и ведущий Скип Бэйлесс высказался о звёздном лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.
«Леброн Джеймс по-прежнему входит в пятёрку лучших скореров баскетбола. Но когда дело доходит до решающего момента в концовке, в этом ему просто нет равных. Остальные даже близко не стоят», — сказал Бэйлесс в эфире программы Undisputed.
Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс в составе «Лейкерс» дошёл до финала Западной конференции, где «озёрники» уступили будущему чемпиону «Денвер Наггетс» со счётом 0-4. Леброн в среднем набирал 24,8 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 6,5 результативной передачи за игру в плей-офф.
Ранее бывшая звезда «Бостон Селтикс» Пол Пирс рассказал о том, как узнал о Леброне Джеймсе.
- 27 сентября 2023
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