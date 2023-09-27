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Скип Бэйлесс рассказал, в чём Леброну Джеймсу нет равных

Скип Бэйлесс рассказал, в чём Леброну Джеймсу нет равных
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Известный аналитик и ведущий Скип Бэйлесс высказался о звёздном лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.

«Леброн Джеймс по-прежнему входит в пятёрку лучших скореров баскетбола. Но когда дело доходит до решающего момента в концовке, в этом ему просто нет равных. Остальные даже близко не стоят», — сказал Бэйлесс в эфире программы Undisputed.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс в составе «Лейкерс» дошёл до финала Западной конференции, где «озёрники» уступили будущему чемпиону «Денвер Наггетс» со счётом 0-4. Леброн в среднем набирал 24,8 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 6,5 результативной передачи за игру в плей-офф.

Ранее бывшая звезда «Бостон Селтикс» Пол Пирс рассказал о том, как узнал о Леброне Джеймсе.

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