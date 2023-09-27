Стив Керр: Кевон Луни — один из лучших в команде, он будет много играть

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о важности для команды центрового Кевона Луни.
«В начале своей карьеры Луни был тем человеком, которого можно было использовать в любой роли. Он может быть игроком стартового состава, или дать ему сыграть по шесть минут в начале каждой половины, а всё остальное время он сидел на скамейке. Он мог войти в игру со скамейки запасных, хотя он был лучшим центровым в команде. Мы использовали разные варианты. Прелесть Луни в том, что он победитель и невероятно скромный. Он настоящий командный игрок.
Но я не буду пользоваться им из-за этих качеств. Он стал одним из лучших подбирающих игроков НБА под кольцом соперника. Он важен для нас в раздевалке и на площадке. Он один из самых влиятельных игроков в нашей команде. Так что я ни за что не стану говорить: «Хорошо, мы сделаем Кевона запасным, ведь он скромный и всё понимает». Он один из наших лучших игроков. Он нужен нам на площадке. И он будет много играть», – приводит слова Керра The Athletic.
- 27 сентября 2023
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