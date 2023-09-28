Леброн Джеймс показал свою форму перед стартом 21-го сезона в НБА

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продемонстрировал физическую форму перед стартом своего 21-го сезона Национальной баскетбольной ассоциации.
38-летний баскетболист опубликовал на своей странице в социальной сети фотографии с тренировки.
Фото: Из личного архива
Фото: Из личного архива
Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс в составе «Лейкерс» дошёл до финала Западной конференции, где «озёрники» уступили будущему чемпиону «Денвер Наггетс» со счётом 0-4. Леброн в среднем набирал 24,8 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 6,5 результативной передачи за игру в плей-офф.
Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Во всех четырёх выигранных финалах он признавался самым ценным игроком.
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