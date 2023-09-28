«Оклахома» может остаться в Оклахома-Сити до 2050 года в случае постройки новой арены

«Оклахома-Сити Тандер» может остаться в городе минимум до 2050 года, если для команды будет построена новая арена стоимостью $ 900 млн, сообщает Fadeaway World.

По информации источника, 12 декабря в городском совете Оклахома-Сити пройдёт голосование по поводу введения нового налога с продаж размером в 1%, доходы от которого будут направлены на финансирование строительства новой баскетбольной арены. Согласно проекту, владельцам команды также придётся внести $ 50 млн на строительство новой арены. Ещё $ 70 млн будут выделены за счёт действующего налога на продажи, принятого для обновления текущей арены команды.

Если соглашение будет достигнуто, «Оклахома-Сити Тандер» может остаться в Оклахома-Сити минимум до 2025 года, а новая арена будет доступна уже в сезоне-2029/2030.