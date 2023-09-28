«Милуоки» пытался приобрести Джимми Батлера в 2019 году, клуб спросил мнение у Адетокунбо

Руководство «Милуоки Бакс» в 2019 году пыталось обменять лёгкого форварда Криса Миддлтона на ныне звёздного лёгкого форварда «Майами Хит» Джимми Батлера, а также спросил мнение у звёздного тяжёлого форварда Янниса Адетокунбо.

Как сообщает SiriusXM NBA Radio со ссылкой на бывшего игрока «Милуоки», греческий баскетболист отказался от такой сделки. Таким образом, в 2019 году «Филадельфия Сиксерс» обменяла Батлера в «Майами» в результате обмена с участием четырёх команд.

Джимми Батлер возмутился ценами на бензин:

Ранее звёздный разыгрывающий Дэмьен Лиллард перешёл в «Бакс» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара переходят в «Портленд».

Также «Трэйл Блэйзерс» получат незащищённый пик первого раунда 2029 года от «оленей» и незащищённые права обмена с «Бакс» в 2028 и 2030 годах. В «Финикс» перейдут центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кеон Джонсон.