Харден эмоционально отреагировал на второй гол «Хьюстон Динамо» в финале кубка США

Звёздный разыгрывающий «Филадельфии Сиксер» Джеймс Харден порадовался с трибун второму голу «Хьюстон Динамо» в финале кубка США с «Интер Майами. Харден является миноритарным владельцем „Хьюстона“.
Джеймс Харден
Фото: Кадр из трансляции
«Интер Майами» проиграл «Хьюстон Динамо» в финале кубка США. Встреча на стадионе «ПНК Стэдиум» (Форт Лодердейл) завершилась со счётом 0:2.
Голами за «Хьюстон Динамо» отличились два полузащитника Гриффин Дорсей на 24 минуте и Амин Басси на 33 минуте.
Единственный гол в составе «Интера Майами» на 90+1 минуте забил нападающий Хосеф Мартинес.
Лионель Месси не принимал участие в матче из-за мышечной травмы. 36-летний футболист пропускает уже третий матч по причине здоровья.
В MLS «Интер Майами» занимает 14 место в Восточной конференции с 32 очками. Лидирует в таблице «Цинциннати» (62 очка).