Эдриан Войнаровски: «Портленд» и «Милуоки» собирались совершить обмен Лилларда втихаря

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски прокомментировал обмен звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда в «Милуоки Бакс» с участием «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Финикс Санз».

«Джо Кронин (генеральный менеджер «Портленда». — Прим. «Чемпионата») и Джон Хорст (генеральный менеджер «Милуоки». — Прим. «Чемпионата») сказали мне, что они были вовлечены в эту сделку по Дэмьену Лилларду более месяца. Они старались держать это в секрете — они собирались сделать это втихаря», — заявил Войнаровски в эфире NBA Today.

Лиллард помогает дочери забивать сверху:

Ранее Дэмьен Лиллард перешёл в «Милуоки» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Портленд».

Также «Трэйл Блэйзерс» получили незащищённый пик первого раунда 2029 года от «оленей» и незащищённые права обмена с «Бакс» в 2028 и 2030 годах. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кеон Джонсон.