Кендрик Перкинс: Лиллард и Адетокунбо будут новыми Коби и Шакилом

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс высказался о переходе разыгрывающего Дэмьена Лилларда в «Милуоки Бакс».

«Помещая Лилларда в систему игры «Милуоки» с теми игроками, а особенно соединяя его с Яннисом — это будет выглядеть как Шак и Коби. Я ставлю на то, что они выиграют чемпионство», — заявил Перкинс на телеканале ESPN.

Вчера, 27 августа, состоялся важный обмен в НБА: Лиллард оказался в «Милуоки Бакс». Всю свою карьеру он провёл в «Портленд Трэйл Блэйзерс», но так и не смог привести их к чемпионству. Теперь у Дэмьена будет шанс взять титул вместе со звёздным греческим форвардом Яннисом Адетокунбо, который уже выигрывал чемпионство в 2021 году.