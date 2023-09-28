Братья, причастные к смерти Итана Лиминга в школе Леброна I Promise, признаны невиновными

Двое мужчин, причастные к гибели 17-летнего Итана Лиминга летом прошлого года в школе Леброна Джеймса I Promise в Акроне, были признаны невиновными в непреднамеренном убийстве, согласно решению суда присяжных округа Саммит.

Как сообщает cleveland.com, 20-летний Дешон Стаффорд-младший и 19-летний Тайлер Стаффорд находились на месте преступления, когда 2 июня 2022 года Лиминг получил смертельный удар по голове.

Присяжные округа Саммит вынесли решение в понедельник. Дешон и Тайлер Стаффорд обвинялись по двум статьям в непреднамеренном убийстве. По первому пункту вердикт не был вынесен, а по второму братья Стаффорды были признаны невиновными.

В 2022 году Лиминг попал в конфликтную ситуацию с Дешоном, Тайлером и Доновоном Джонсом после того, как проезжал мимо школы Леброна и выстрелил в трёх мужчин из пистолета-пулемёта водяными шариками.

В показаниях полиции, приобщённых к делу, говорится, что Лиминг в сопровождении нескольких друзей был в состоянии наркотического опьянения и «разыгрывал» прохожих с помощью пистолета-пулемёта. Дешон Стаффорд первым из трёх подозреваемых вступил в бой с Лимингом, а затем к нему присоединились его брат Тайлер и двоюродный брат Доновон Джонс.

Смертельные травмы Лиминга были вызваны тупой травмой головы, которая, как предполагается, была получена после того, как Дешон ударил Лиминга кулаком, в результате чего подросток ударился головой о землю, что повлекло его смерть.

По имеющимся данным, Дешон, Тайлер и Доновон увезли с места происшествия автомобиль Лиминга, однако подозреваемые утверждали, что действовали в порядке самообороны после того, как Лиминг и его друзья выстрелили в них из пистолета.

Кроме того, Дешон Стаффорд признался, что переставил автомобиль, чтобы не дать друзьям Лиминга скрыться с места происшествия, когда приехала полиция. В итоге Стаффорд, его брат и двоюродный брат скрылись с места происшествия.

«По закону штата Огайо человек имеет право применить силу в целях самообороны или защиты другого. Он встретил удар ударом. Эти мальчики не искали неприятностей. Беда пришла за ними», — сказал по поводу этой ситуации адвокат Джон Синн.