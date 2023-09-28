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Названа ещё одна команда, в которую был согласен перейти Лиллард после неудачи с «Майами»

Звёздный разыгрывающий Дэмьен Лиллард, помимо «Милуоки Бакс», был готов перейти в «Бруклин Нетс», сообщает инсайдер Марк Спирс.

Вчера, 27 сентября, произошёл значимый обмен между тремя командами. Лиллард оказался в «Милуоки», где образует звёздный дуэт с Адетокунбо.

Разыгрывающий «Бакс» Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара переходят в «Портленд». Также команда, расставшаяся с Лиллардом, получит незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Милуоки» и незащищённые права обмена с «Бакс» в 2028 и 2030 годах.

В «Финикс» перейдут центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.

Дэмьен провёл всю свою карьеру в «Портленд Трэйл Блэйзерс», но ни разу не смог привести команду к чемпионству.