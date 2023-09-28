Эй Смит считает, что Эмбиид может запросить обмен после перехода Лилларда в «Милуоки»

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит высказал мнение о том, что лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид может запросить обмен из команды после информации о том, что звёздный разыгрывающий Дэмьен Лиллард перешёл в «Милуоки Бакс».

«Для Дэмьена Лилларда сложилось всё идеально. У «Филадельфии» большие проблемы… Не спускайте глаз с Джоэла Эмбиида. Он может потребовать обмена после этого», — сказал Эй Смит.

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Джоэл Эмбиид — шестикратный участник Матча всех звёзд. «Сиксерс» центрового в нынешнем межсезонье связаны со скандалом с участием звёздного разыгрывающего Джеймса Хардена, требующего обмен в другую команду из-за конфликта с Дэрилом Мори.

В минувшем розыгрыше плей-офф НБА Эмбиид принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 23,7 очка, делая 9,8 подбора и 2,8 блок-шота при 43,1% реализации бросков с игры, 17,9% — трёхочковых.