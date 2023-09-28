Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Мэджик Джонсон предположил, кто сыграет в финале Западной конференции НБА в 2024 году

Члена Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэджик Джонсон назвал участников финала Западной конференции в плей-офф НБА 2024 года.

«Мой смелый выбор на финал Западной конференции: «Лейкерс» сыграют с «Финикс Санз». И «Лейкерс» победят!» — написал Джонс в своих социальных сетях.

Джордан и Джонсон вместе с семьями поют в итальянском ресторане:

Отметим, что «Лос-Анджелес Лейкерс» в минувшем розыгрыше плей-офф дошёл до финала Западной конференции, где уступил «Денвер Наггетс», действующим чемпионам лиги, со счётом 0-4.

«Финикс Санз» Девина Букера и Кевина Дюранта, в свою очередь, проиграл «Денверу» в полуфинале Западной конференции со счётом 2-4. «Наггетс» обыграли «Майами Хит» в финале НБА со счётом 4-1.