Лука Дончич — об игре с Кайри Ирвингом: в этом сезоне всё будет намного лучше

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич высказался по поводу игры с Кайри Ирвингом.

«В прошлом году он пришёл в середине сезона и у нас не было много времени. Мы сразу перешли к играм. Для того чтобы наладить взаимодействие, особенно на площадке, требуется время, а у нас не было полного тренировочного лагеря и предсезонки. Так что я думаю, что всё будет намного лучше в этом сезоне», — приводит слова Дончича Eurohoops.

Дончич подарил трофей с ЧМ паре, назвавшей в честь него сына:

Напомним, минувшим летом 31-летний Ирвинг подписал с «Далласом» новый трёхлетний контракт. По этому соглашению он заработает $ 126 млн, из которых $ 6 млн могут быть выплачены в виде премиальных. Они зависят от количества проведённых матчей и от результатов команды.

В минувшем регулярном сезоне НБА разыгрывающий принял участие в 60 матчах, набирая в среднем 27,1 очка, делая 5,5 передачи и 5,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49,4, трёхочковых — 37,9.