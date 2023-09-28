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Демар Дерозан: «Чикаго» — это то место, где я бы хотел завершить карьеру

Демар Дерозан: «Чикаго» — это то место, где я бы хотел завершить карьеру
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Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Чикаго Буллз» Демар Дерозан заявил, что намерен завершить свою профессиональную карьеру в составе нынешней команды.

«Чикаго» — это то место, где я бы хотел завершить карьеру. Я хочу иметь возможность осуществить всё, что запланировал. Это всё, о чём я могу беспокоиться и контролировать, — абсолютно уверен в себе.

Позволю своему агенту и организации разобраться с этой стороной дела. Они хотят, чтобы я оставался там надолго, и наоборот. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Дерозана Sportskeeda.

Дерозан — в списке:
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Действующий контракт 34-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2023/2024 ($ 28,6 млн). Следующим летом Дерозан станет неограниченно свободным агентом. Форвард выступает за «Чикаго» с 2021 года.

В минувшем регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Демар принял участие в 74 матчах, набирая в среднем 24,5 очка, делая 5,1 передачи и 4,6 подбора при 50,4% реализации бросков с игры, 32,4% — трёхочковых.

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