Руи Хатимура рассказал, как в 13-летнем возрасте перешёл с бейсбола на баскетбол

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Руи Хатимура признался, что, будучи 13-летним школьником, впервые посетил баскетбольную тренировку. Впоследствии Хатимура решил забросить бейсбол и сделать акцент на баскетболе.

«Бейсбол был моим первым видом спорта, я играл в бейсбол шесть лет. Мне было 13 лет, когда я переключился на баскетбол. Первое воспоминание: я не хотел играть в баскетбол, товарищи тогда в средней школе очень хотели, чтобы я играл в баскетбол, потому что я был, знаете ли, высоким.

Я просто не думал, что баскетбол мне полезен, потому что мне не очень нравилось бегать. Они меня выбесили, и подумал про себя: «Ладно, я просто схожу один раз на тренировку». По какой-то причине я влюбился после того, как посетил свою первую тренировку», — приводит слова Хатимуры пресс-служба клуба.