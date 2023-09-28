Мэджик Джонсон объяснил, почему Стефен Карри не является лучшим разыгрывающим в истории

Члена Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэджик Джонсон рассказал, почему Стефен Карри не является лучшим разыгрывающим в истории лиги.

«Итак, если он выиграл больше пяти чемпионатов, если он получил больше трёх MVP финала и трёх MVP лиги, значит, он величайший. Если он больше чем №1 по передачам за всё время в финалах, №2 по дабл-даблам, №1 по трипл-даблам за всё время в плей-офф НБА, №4 по перехватам за всё время в плей-офф… Если он превосходит эти показатели, то он лучший. Но, насколько я знаю, это не так», — приводит слова Джонсона Hoopshype.

Стефен Карри — четырёхкратный чемпион НБА (2015, 2017, 2018, 2022), двукратный MVP (2015, 2016) лиги в составе «Голден Стэйт». Карри девять раз принимал участие в Матче звёзд НБА, неоднократно включался в сборные сезона и становился лучшим скорером лиги в 2016 и 2021 годах.

Мэджик Джонсон является пятикратным чемпионом НБА (1980, 1982, 1985, 1987, 1988) и трёхкратным обладателем награды MVP (1987, 1989, 1990). Джонсон 12 раз принимал участие в Матче всех звёзд.