Игровая майка Уилта Чемберлена с финала НБА 1972 года продана за $ 4,9 млн

Джерси Уилта Чемберлена, в котором он выиграл один из двух своих чемпионатов, продано за $ 4,9 млн.

Как сообщает Даррен Ровелл из Action Network, майка, в которой Чемберлен играл в пятой игре финала НБА 1972 года между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс», была продана на аукционе Sotheby's.

Эта встреча являлась одной из важнейших в карьере великого центрового. «Лос-Анджелес» обыграл «Никс» со счётом 114:100 и стал чемпионом впервые после переезда франшизы в Калифорнию. Именно Уилт стал MVP финала, это первая и единственная такая статуэтка в коллекции игрока. Сам же титул НБА стал вторым в карьере.

По результатам встречи Чемберлен, как всегда, показал невероятные цифры: 24 очка и 29 подборов за 47 минут в матче. Важным обстоятельством стало то, что игрок выступал со сломанной рукой.