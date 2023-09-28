Греция представила официальную заявку на проведение предолимпийского турнира

Греческая федерация баскетбола официально уведомила ФИБА о своем намерении провести один из четырёх предолимпийских турниров, которые определят четыре места в финале баскетбольного турнира Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Греческая заявка предлагает в качестве места проведения турнира стадион «Мир и дружба», в то время как арена афинского Олимпийского комплекса (OAKA) также является возможной, но её доступность зависит от возможных ремонтных работ, проводимых «Панатинаикосом» в это же время.

Предолимпийские турниры пройдут в период со 2 по 7 июня, а Олимпийские игры начнутся 26-го числа того же месяца. Стоит отметить, что финал НБА, если он дойдёт до седьмой игры, завершится не позднее 23 июня.