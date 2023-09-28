Милош Теодосич — о переходе в «Црвену Звезду»: я давно этого хотел

36-летний сербский разыгрывающий Милош Теодосич высказался по поводу своего перехода в «Црвену Звезду».

«Мы неоднократно общались и в этом году пришли к соглашению. Нам понадобилось всего две минуты, чтобы договориться. Пожалуй, это был первый случай в моей карьере, когда у меня не было контракта. Так что никаких препятствий преодолевать не пришлось.

Для меня это, конечно, будет эмоционально. Я давно этого хотел. Болельщики должны набраться терпения — у нас сейчас новая команда.

Я поехал в НБА, чтобы посмотреть, как буду смотреться рядом с лучшими игроками мира. Может быть, мне следовало сделать этот шаг на более раннем этапе своей карьеры. Возможно, тогда мой путь был бы другим. Но я не жалею о своём решении», — приводит слова Теодосича Eurohoops.