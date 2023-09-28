Демар Дерозан изъявил желание принять участие в ОИ-2024

Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Чикаго Буллз» Демар Дерозан рассказал о том, что он хотел бы принять участие в Олимпиаде-2024.

«Олимпиада? Я всегда за это. Я бы с удовольствием принял в ней участие. Я бы хотел снова представлять страну. Это, безусловно, большая честь. Если меня пригласят и я буду в составе команды, которая сможет побороться за это, то это очень хорошо», — приводит слова Дерозана Hoopshype.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира — 2023 сборная США заняла четвёртое место. Команда часто критиковалась из-за того, что в её состав практически не входили звёздные игроки.

В минувшем регулярном сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Демар принял участие в 74 матчах, набирая в среднем 24,5 очка, делая 5,1 передачи и 4,6 подбора при 50,4% реализации бросков с игры, 32,4% — трёхочковых.