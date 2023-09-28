Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кайл Кузма ответил игрокам, которые критикуют НБА, играя в Европе

Кайл Кузма ответил игрокам, которые критикуют НБА, играя в Европе
Кайл Кузма
Аудио-версия:
Комментарии

Баскетболист «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма ответил на комментарии бывших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые заявляли, что американская лига намного отличается от европейских чемпионатов.

«Эта тенденция игроков уезжать за границу и говорить что-то об НБА, не так ли?», – сказал Кузма в своих социальных сетях.

Напомним, ранее баскетболист мюнхенской «Баварии» Серж Ибака, американец Кайл Хайнс, который сейчас выступает за «Милан» и Джабари Паркер из «Барселоны» не в лучшем ключе высказывались в адрес НБА. Утверждая при этом, что игра в Европе намного сложнее, чем в американской лиге.

Кузма в сезоне-2022/2023 провёл 64 матча за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НБА, забрасывая 21,2 очка и отдавая в среднем за матч 3,7 передачи.

Материалы по теме
Кайл Хайнс: НБА — это шашки, а Европа — шахматы
Паркер: НБА — это бизнес. Я же хочу быть частью того, где каждая игра имеет значение
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android