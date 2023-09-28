Чарания: «Милуоки» предложил Адетокунбо новое продление контракта

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Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» сделал предложение о продлении контракта со звёздным греческим игроком Яннисом Адетокунбо, об этом сообщает журналист Шэмс Чарания со ссылкой на The Athletic.

По данным источника, «олени» предложили Адетокунбо трёхлетнее максимальное соглашение, по которому игрок получит $ 186,6 млн (€ 176,5 млн). Ранее говорилось о том, что греческий баскетболист отложит этот вопрос как минимум до следующего межсезонья.

Крайний срок для подписания продления – 23 октября. Этот день является последним перед началом регулярного чемпионата НБА.

Напомним, вчера, 27 сентября, произошёл значимый обмен между тремя командами («Милуоки Бакс», «Финикс Санз», «Портленд Трэйл Блэйзерс»). По его итогам Лиллард оказался в «Милуоки», где образует звёздный дуэт с Адетокунбо.