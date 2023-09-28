Инсайдер ESPN рассказал, что «Уорриорз» могут включить Криса Пола в сделку по Джру Холидею

Аналитик и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст обсудил возможный обмен баскетболиста Джру Холидея из «Портленд Трэйл Блэйзерс» в стан «Голден Стэйт Уорриорз», в котором может принять участие разыгрывающий Крис Пол.

«Даже «Уорриорз», в составе которых есть интересные молодые игроки, плюс несколько вариантов выбора на драфте и обменов, могли бы присоединиться к гонке (за Джру Холидея – Прим. «Чемпионата»). При условии, что они будут готовы повторно обменять Криса Пола, которого члены организации хвалят за его работу в межсезонье, направленную на то, чтобы вписаться в команду. У Карри никогда не было такого партнёра по команде, как Пол, но у него также никогда не было и партнёра по команде с набором навыков Холидея — а он на пять лет моложе.

Если какая-либо из команд найдёт способ заключить сделку с «Блэйзерс», это может значительно изменить коэффициенты на титул. У Холидея последний год контракта, и с учётом этого обмена ему будет разрешено продлить контракт не раньше конца марта — это может заставить некоторые команды нервничать, когда дело дойдёт до начала торгов», – приводит слова Уиндхорста ESPN.