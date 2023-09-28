Кидд – о паре Дончича и Ирвинга: они лучшие игроки в НБА и хотят выиграть чемпионство

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд рассказал о том, как американец Кайри Ирвинг по ходу нового сезона будет взаимодействовать со словенцем Лукой Дончичем.

«Каждый раз, когда происходит обмен, хочется, чтобы он сработал немедленно. Но я уже был в такой ситуации раньше. Нужно быть терпеливым. Теперь, когда у этих двоих будет полноценный тренировочный лагерь и они будут вместе, думаю, они лучше поймут сильные стороны друг друга. Они оба входят в число лучших игроков в этой лиге и одарены в нападении. Оба хотят выиграть чемпионат. Так что это просто вопрос развития их отношений на паркете и за его пределами. Сейчас у нас есть такая возможность», – приводит слова Кидда The Score.

Напомним, по ходу прошлого сезона Ирвинг перешёл из «Бруклин Нетс» в стан «Далласа». Команда из Техаса по итогам регулярного чемпионата не пробилась в плей-офф, заняв 11-е место.