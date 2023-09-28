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«Голден Стэйт» примет Матч всех звёзд НБА в 2025 году

Баскетбольный клуб «Голден Стэйт Уорриорз» примет Матч всех звёзд, сообщает известный журналист The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях.

По сведениям источника, НБА близка к сделке с «воинами», в результате которой Матч всех звёзд 2025 года пройдёт на арене «Чейз-центр» в Сан-Франциско.

Последний раз «Голден Стэйт» принимал Матч всех звёзд в 2000 году.

Напомним, «Голден Стэйт» с 1966 по 2019 год выступал на «Оракл-арене» в Окленде, но затем переехал в «Чейз-центр». Вместимость арены в Сан-Франциско составляет 18064 зрителей.

«Голден Стэйт» в прошлом регулярном чемпионате НБА занял пятое место, одержав 44 победы при 38 поражениях. В плей-офф команда в первом раунде обыграла «Сакраменто Кингз» со счётом 4-3, но затем уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» – 2-4.