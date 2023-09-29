Эдвардс – о борьбе за главную роль в команде: люди хотят, чтобы мы с Таунсом поругались

Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс прокомментировал борьбу за первую опцию в команде с центровым Карлом-Энтони Таунсом в преддверии нового сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Это, то что пытаются сделать люди. Они хотят, чтобы мы поругались. Кто лучший игрок, я или КЭТ (Карл Энтони Танус – Прим. «Чемпионата»). Или кто должен сделать последний выстрел: я или КЭТ? Я не думаю, что дело в этом», – приводит слова Эдвардса The Athletic.

«Миннесота» по итогам прошлого регулярного чемпионата НБА заняла восьмое место в Западной конференции. Команда в плей-ин уступила «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 102:108, а затем уверенно обыграла «Оклахому-Сити Тандер» – 120:95. В первом раунде плей-офф «волки» уступили будущему чемпиону «Денвер Наггетс» со счётом 1-4.