«Этот парень — мой брат на всю жизнь». Яннис Адетокунбо — об обмене Джру Холидэя

Звёздный тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался об обмене разыгрывающего Джру Холидэя в «Портленд Трэйл Блэйзерс» в рамках сделки по звёздному разыгрывающему Дэмьену Лилларду.

«Я желаю ему всего наилучшего. Он благословил меня гребаным чемпионством [в 2021 году]. К чёрту баскетбол. К чёрту все средства массовой информации. Этот парень — мой брат на всю жизнь, и так будет всегда», — приводит слова Адетокунбо Bleacher Report.

Адетокунбо и Оладжьювон встретились для совместной тренировки:

Ранее Дэмьен Лиллард перешёл в «Милуоки» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Также «Портленд» получил незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Бакс» и незащищённые права обмена с «оленями» в 2028 и 2030 году. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.