Кайри Ирвинг отреагировал на своё продление контракта с «Далласом»

Звёздный разыгрывающий, один из лидеров «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг прокомментировал своё продление контракта с техасской командой минувшим летом.

«Всё началось с моего агента Шетеллии, которая также является моей мачехой. Это семейный бизнес, она заботится о моих интересах. Это был не слишком сложный процесс — «Даллас» был номером один в моём списке», — заявил Ирвинг во время пресс-конференции.

Толпа болельщиков встретила Кайри Ирвинга в Китае:

Ирвинг и «Даллас» в начале июля договорились о подписании трёхлетнего контракта на общую сумму $ 126 млн. Таким образом, 31-летний баскетболист станет неограниченно свободным агентом летом 2026 года, если активирует опцию продления контракта на сезон-2025/2026 ($ 42,96 млн).

В минувшем регулярном сезоне разыгрывающий принял участие в 60 матчах, набирая в среднем 27,1 очка, 5,5 передачи и 5,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 49,4, трёхочковых — 37,9.