«Торонто» пытался выменять Лилларда, стараясь не включать в сделку своих ключевых игроков

Руководство «Торонто Рэпторс» во время переговоров с «Портленд Трэйл Блэйзерс» по звёздному разыгрывающему Дэмьену Лилларду пыталось не включать в потенциальную сделку тяжёлого форварда Паскаля Сиакама, лёгких форвардов Скотти Барнса и О Джи Ануноби.

Ранее Дэмьен Лиллард перешёл в «Милуоки Бакс» в рамках сделки, в которой приняли участие три команды. Разыгрывающий Джру Холидэй, центровой «Финикс Санз» Деандре Эйтон и его партнёр по команде форвард Тумани Камара перешли в «Портленд».

Стеф Карри потренировался со своим братом Сетом, Янгом и Ануноби:

Также «Трэйл Блэйзерс» получили незащищённый пик первого раунда 2029 года от «Милуоки» и незащищённые права обмена с «Бакс» в 2028 и 2030 году. В «Финикс» перешли центровой Юсуф Нуркич, форвард Нассир Литтл и защитники Грейсон Аллен и Кен Джонсон.