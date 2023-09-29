Эдриан Войнаровски рассказал, почему в «Милуоки» не предупредили Янниса об обмене Лилларда

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски заявил, что руководство «Милуоки Бакс» не стало рассказывать звёздному тяжёлому форварду Янниса Адетокунбо об обмене звёздного разыгрывающего Дэмьена Лилларда из-за участия в сделке Джру Холидэя.

«Генеральный менеджер «Бакс» Джон Хорст не стал рассказывать Яннису Адетокунбо об обмене Дэмьена Лилларда, так как в сделке участвовал Джру Холидэй. «Бакс» приняли это решение, полагая, что это повысит шансы на чемпионство», — рассказал Войнаровски в эфире NBA Today.

Яннис Адетокунбо показывает, как умеет чеканить мяч:

Отметим, что в 2019 году «Милуоки» в 2019 году пытался обменять лёгкого форварда Криса Миддлтона на ныне звёздного лёгкого форварда «Майами Хит» Джимми Батлера, а также спросило мнения у греческого форварда. Яннис Адетокунбо отказался от такой сделки.